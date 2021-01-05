Катерина Бондаренко – Панна Удварди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 5 января, украинка Катерина Бондаренко (№285 WTA) начнет борьбу в квалификации турнира WTA 500 в ОАЭ.
Соперницей украинской теннисистки в первом круге отбора будет венгерка Панна Удварди (№354 WTA).
Начало матча в 12:50 по Киеву. Ранее девушки не встречались.
В финале квалификации победительница матча сразится против третьей сеяной Валентини Грамматикопулу из Греции (№269 WTA).
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Источник — Sport.ua
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