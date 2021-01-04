Элина СВИТОЛИНА: «Для меня очень важна работа с психотерапевтом»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о подготовке к выступлениям в 2021 году и об открытии своего сезона в Абу-Даби.

«Подготовка к новому сезону проходила достаточно хорошо, было намного больше недель в этот раз, чтобы отдохнуть и восстановиться, подготовиться лучше. Мы также провели небольшой тренировочный сбор на открытых кортах в Испании на Тенерифе, это была хорошая возможность для меня потренироваться на открытом воздухе.

Эндрю Беттлс остается моим главным тренером. Тренер по физической подготовке - это Марк Дизрен, он швейцарец, с ним я работаю с карантина, то есть знакома с ним уже более 8 месяцев. Он опытный тренер и работал при Пьере Паганини, который тренирует Роджера Федерера и Стэна Вавринку. Мне нравится работать с Дизреном, поэтому я и взяла его в свою команду.

Еще я добавила в свою команду психотерапевта, который работает со мной как при личной встрече, так и по телефону. Есть много моментов, которые нужно прорабатывать. Например, когда что-то тебя отвлекает и бывает тяжело сконцентрироваться в сегодняшней ситуации, когда нет болельщиков. К такой обстановке нужно пытаться как можно быстрее адаптироваться. Не знаю, как будет в Австралии, но, думаю, что в Европе, в Дубае, в Дохе, где у нас будут турниры после Австралии, ситуация не изменится и турниры будут проходить при пустых трибунах. Это немножко другая обстановка и поэтому очень важно найти правильное состояние и оставаться в нем на всех турнирах. Также в этом году будет много больших турниров, все скомкано, все проходит сразу, еще и Олимпиада, которая, может и будет, а может и нет... То есть будет много таких турниров, когда нужно быть в хорошей форме, поэтому в этом сезоне для меня очень важен психотерапевт.

Что касается старта сезона в Абу-Даби, то условия здесь очень строгие, из отеля никуда нельзя выходить. Когда приезжаешь на корты, то ты можешь только проводить разминку, тренировку или играть матч. Все остальное – еда, тренажерный зал, медицинские процедуры - это все только в отеле, как я сказала, выходить нельзя. Все придерживаются правил, нужно соблюдать дистанцию, носить маску, везде дезинфекторы. Все обустроено очень хорошо для проведения турнира, корты достаточно новые, думаю, что специально для турнира здесь постелили новое покрытие. Так что за такой короткий период организация сделана на высоком уровне», - сказала Свитолина.

Напомним, ранее Свитолина и Костюк узнали соперниц на турнире в ОАЭ.