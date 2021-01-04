Свитолина и Костюк узнали соперниц на турнире в ОАЭ

Украинские теннисистки Элина Свитолина (№5 WTA) и Марта Костюк (№99 WTA) узнали первых соперниц в основной сетке турнира WTA 500, который на этой неделе пройдет в Абу-Даби.
Свитолина, посеянная на турнире под вторым номером, в стартовом поединке сразится против американки Джессики Пегулы (№63 WTA).
Костюк в первом матче на турнире померяется силами с одной из победительниц квалификации.
Ранее стали известны соперницы украинок, которые начнут борьбу в отборочном турнире.
Матчи квалификации стартуют во вторник, основная сетка – в среду.
Источник — WTA Insider
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Щодо Еліни, останній рік привчив, що вона може програти кому завгодно. Пегулі, Звонарьовій, Александровій - тут не вгадаєш. Дуже здивуюся, якщо ці три кола вона пройде.
Щодо Еліни, останній рік привчив, що вона може програти кому завгодно. Пегулі, Звонарьовій, Александровій - тут не вгадаєш. Дуже здивуюся, якщо ці три кола вона пройде.
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