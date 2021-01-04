Свитолина и Костюк узнали соперниц на турнире в ОАЭ

Украинки начнут борьбу в основной сетке

  • 04.01.2021 20:10
  • 787 просмотров
  • 4 комментария
Свитолина и Костюк узнали соперниц на турнире в ОАЭ
© WTA. Элина Свитолина

Украинские теннисистки Элина Свитолина (№5 WTA) и Марта Костюк (№99 WTA) узнали первых соперниц в основной сетке турнира WTA 500, который на этой неделе пройдет в Абу-Даби.
 
Свитолина, посеянная на турнире под вторым номером, в стартовом поединке сразится против американки Джессики Пегулы (№63 WTA).
  
Костюк в первом матче на турнире померяется силами с одной из победительниц квалификации.
 
Ранее стали известны соперницы украинок, которые начнут борьбу в отборочном турнире.

Матчи квалификации стартуют во вторник, основная сетка – в среду.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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Источник — WTA Insider

(4 голоса)

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Комментарии
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 04.01.2021 20:48
    0
    с такой татухой - непобедима, соперниц запугает
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 04.01.2021 20:34
    +1
    Марті у першому колі пощастило, бо кваліфайн у Досі не дотягує навіть до рівня кваліфайну 60-тисячника. Через квал на АО у ці ж дні, звичайно. Далі Маркета, що може закінчитися виносом, правда, питання, на чию користь) Якщо чешка у нормальній формі, то сенсації не буде, а от якщо у поганій...
    Щодо Еліни, останній рік привчив, що вона може програти кому завгодно. Пегулі, Звонарьовій, Александровій - тут не вгадаєш. Дуже здивуюся, якщо ці три кола вона пройде.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 04.01.2021 20:22
    +1
    axylinam, 04.01.2021 20:20
    В принципе нормальный жребий,но на душе как то неспокойно
    Не спокойно за Свитолину чем Костюк.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 04.01.2021 20:20
    +2
    В принципе нормальный жребий,но на душе как то неспокойно
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 04.01.2021 20:20
    +2
    В принципе нормальный жребий,но на душе как то неспокойно
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 04.01.2021 20:34
    +1
    Марті у першому колі пощастило, бо кваліфайн у Досі не дотягує навіть до рівня кваліфайну 60-тисячника. Через квал на АО у ці ж дні, звичайно. Далі Маркета, що може закінчитися виносом, правда, питання, на чию користь) Якщо чешка у нормальній формі, то сенсації не буде, а от якщо у поганій...
    Щодо Еліни, останній рік привчив, що вона може програти кому завгодно. Пегулі, Звонарьовій, Александровій - тут не вгадаєш. Дуже здивуюся, якщо ці три кола вона пройде.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 04.01.2021 20:22
    +1
    axylinam, 04.01.2021 20:20
    В принципе нормальный жребий,но на душе как то неспокойно
    Не спокойно за Свитолину чем Костюк.
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 04.01.2021 20:48
    0
    с такой татухой - непобедима, соперниц запугает
    Ссылка
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