Абу-Даби. Три украинки выступят в квалификации

С 6 по 13 января в Абу-Даби (ОАЭ) пройдет первый в сезоне турнир WTA. Сегодня состоялась жеребьевка квалификации.

На квалификацию турнира заявились три украинские теннисистки. Катерина Бондаренко получила десятый номер посева. Ее первой соперницей будет Панна Удварди из Венгрии.

Валерия Страхова сыграет с итальянской Мартиной Карегаро, которой в прошлом году проиграла на турнире ITF в Индии. Соперницей Надежды Киченок будет британка Джоди Баррейдж.

В парном разряде турнира в Абу-Даби Украину представят четыре теннисистки.