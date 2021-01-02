Абу-Даби. Известны партнерши украинок по парному разряду

На турнире выступят четыре представительницы Украины

  • 02.01.2021 20:08
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Абу-Даби. Известны партнерши украинок по парному разряду
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

На следующей неделе в Абу-Даби (ОАЭ) стартует первый турнир WTA нового сезона. В парном разряде в нем выступят сразу четыре украинки.

Стали известны партнерши всех четырех украинок, которые выступят в Абу-Даби. Людмила Киченок будет играть в паре с американкой Кэйтлин Кристиан, а ее сестра Надежда – с еще одной украинкой, Катериной Бондаренко.

Еще одна представительница Украины, Марта Костюк, сыграет вместе со словенкой Андреей Клепач. Отметим, что Костюк также сыграет в основной сетке турнира в Абу-Даби в личном разряде.

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Источник — Большой теннис Украины

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