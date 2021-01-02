Марта Костюк проходит в основную сетку первого турнира сезона

Третья ракетка Украины Марта Костюк сыграет в основной сетке стартового турнира нового сезона, который стартует в ОАЭ 5 января.

18-летняя украинка была первой в альтернативном списке на попадание в основную сетку и после снятия Белинды Бенчич проходит в основу.

Также сообщается, что в Абу-Даби не сыграет экс-первая ракетка мира Симона Халеп, которая не хочет находился в отеле на двухнедельном карантине.

В квалификации соревнований в Абу-Даби заявлена еще одна украинская теннисистка – Катерина Бондаренко, в основной сетке – Элина Свитолина.

ФОТО. Марта Костюк тренируется с чемпионкой US Open-2019