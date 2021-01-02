Марта Костюк проходит в основную сетку первого турнира сезона

Отличные новости для 18-летней украинки

  • 02.01.2021 17:32
  • 859 просмотров
  • 1 комментарий
Марта Костюк проходит в основную сетку первого турнира сезона
© Jimmie48 Tennis. Марта Костюк

Третья ракетка Украины Марта Костюк сыграет в основной сетке стартового турнира нового сезона, который стартует в ОАЭ 5 января.

18-летняя украинка была первой в альтернативном списке на попадание в основную сетку и после снятия Белинды Бенчич проходит в основу.

Также сообщается, что в Абу-Даби не сыграет экс-первая ракетка мира Симона Халеп, которая не хочет находился в отеле на двухнедельном карантине. 

В квалификации соревнований в Абу-Даби заявлена еще одна украинская теннисистка – Катерина Бондаренко, в основной сетке – Элина Свитолина.

ФОТО. Марта Костюк тренируется с чемпионкой US Open-2019

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Источник — Большой теннис Украины

(5 голосов)

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Комментарии
    Alexandr Golovach
      Alexandr Golovach, 02.01.2021 17:59
    0
    Круто! Але не відомо в якій вона формі. Останній турнір був катастрофічний.
    Ссылка
    Alexandr Golovach
      Alexandr Golovach, 02.01.2021 17:59
    0
    Круто! Але не відомо в якій вона формі. Останній турнір був катастрофічний.
    Ссылка
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