ФОТО. Марта Костюк тренируется с чемпионкой US Open-2019

Украинская спортсменка готовится к новому сезону вместе с Бьянкой Андрееску

  • 30.12.2020 01:43
  • 86 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Марта Костюк тренируется с чемпионкой US Open-2019
© Instagram. Марта Костюк

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк готовится к новому сезону в компании 20-летней канадской спортсменки Бьянки Андрееску.

«Изюминка практики: отработка моей подачи. Спасибо за удар, Б», — написала Костюк, комментируя совместное фото.

Андрееску — победительница US Open-2019. В финале канадка в двух сетах обыграла знаменитую Серену Уильямс (6-3, 7-5).

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Источник — Instagram

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Комментарии
    zeka23
      zeka23, 30.12.2020 02:02
    +1
    Фото типа "Найди 10 отличий" )
    Ссылка
    zeka23
      zeka23, 30.12.2020 02:02
    +1
    Фото типа "Найди 10 отличий" )
    Ссылка
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