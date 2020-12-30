ФОТО. Марта Костюк тренируется с чемпионкой US Open-2019

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк готовится к новому сезону в компании 20-летней канадской спортсменки Бьянки Андрееску.
«Изюминка практики: отработка моей подачи. Спасибо за удар, Б», — написала Костюк, комментируя совместное фото.
Андрееску — победительница US Open-2019. В финале канадка в двух сетах обыграла знаменитую Серену Уильямс (6-3, 7-5).
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Источник — Instagram
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