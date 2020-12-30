РУСЕДСКИ: «Федерер больше не участвует в гонке за лучшего в истории»

Известный в прошлом британский теннисист Грег Руседски считает, что Роджер Федерер выбыл из гонки за звание лучшего теннисиста в истории:
«И Джокович, и Надаль обгонят Федерера по количеству титулов на Шлемах. Да, Новак отстает на три кубка, но это не страшно. Теперь гонка за звание величайшего в истории принадлежит сербу и испанцу – Роджер в ней больше не участвует».
Ранее сообщалось о том, что Федерер пропустит Australian Open-2021.
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Источник — Tennis World USA
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