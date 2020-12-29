Стал известен календарь турниров ATP на февраль-март 2021 года

Пресс-служба ATP презентовала продолжение календаря соревнований в рамках первой четверти сезона:
20-28 февраля: Кордова, Монпелье (АТР 250)
27 февраля – 7 марта: Роттердам (АТР 500), Буэнос-Айрес (АТР 250)
6-14 марта: Доха, Сантьяго, Марсель (АТР 250)
13-20 марта: Акапулько, Дубай (АТР 500)
22 марта – 4 апреля: Майами (АТР 1000).
Напомним, ранее ATP анонсировала календарь на первые два месяца 2021 года.
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Источник — Большой теннис Украины
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