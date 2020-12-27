Энди Маррей получил уайлд-кард на Australian Open

Британец снова сыграет на кортах Мельбурна

  • 27.12.2020 18:01
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Энди Маррей получил уайлд-кард на Australian Open
© Australian Open. Энди Маррей

Трехкратный чемпион турниров Большого шлема Энди Маррей получил уайлд-кард на Australian Open.
 
Напомним, в 2019 году Маррей мог завершить карьеру после матча с испанцем Роберто Баутистой-Агутом в рамках первого круга AO. После этого Маррей лег под нож, ему заменили тазобедренный сустав. На счету Маррея пять финалов Открытого чемпионата Австралии, но нет ни одной победы.
 
Ранее Энди получил wild card и на турнир в Делрей-Бич, который откроет сезон 4 января.
 
Australian Open-2021 стартует 8 февраля.

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Источник — BBC

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