Стало известно, на какие турниры заявились Свитолина и Ястремская

Первые ракетки Украины заявились на несколько турниров, которые ранее анонсировала WTA.



Элина Свитолина (№5 WTA) находится в предварительной заявке турниров WTA 500 в Абу-Даби (5-13 января) и Мельбурне (1-7 февраля), а также Открытого чемпионата Австралии (8-21 февраля).



Даяна Ястремская (№29 WTA) планирует выступить на турнире WTA 500 в Мельбурне, и Australian Open. Также Ястремская находится в предварительной заявке турнира WTA 250 в Мельбурне, который пройдёт на второй неделе AO-2021. В нём примут участие теннисистки, которые выбыли из борьбы на Australian Open.



Срок подачи заявки на все турниры в календаре на январь-февраль истекает 21 декабря.



Ранее стало известно, на какие турниры украинки заявились в парном разряде.