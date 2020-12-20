Стало известно, на какие турниры заявились Свитолина и Ястремская

Лучшие украинские теннисистки не планируют много отдыхать

  • 20.12.2020 15:10
  • 382 просмотра
  • 0 комментариев
Стало известно, на какие турниры заявились Свитолина и Ястремская
© WTA. Даяна Ястремская и Элина Свитолина

Первые ракетки Украины заявились на несколько турниров, которые ранее анонсировала WTA.
  
Элина Свитолина (№5 WTA) находится в предварительной заявке турниров WTA 500 в Абу-Даби (5-13 января) и Мельбурне (1-7 февраля), а также Открытого чемпионата Австралии (8-21 февраля).
 
Даяна Ястремская (№29 WTA) планирует выступить на турнире WTA 500 в Мельбурне, и Australian Open. Также Ястремская находится в предварительной заявке турнира WTA 250 в Мельбурне, который пройдёт на второй неделе AO-2021. В нём примут участие теннисистки, которые выбыли из борьбы на Australian Open.
 
Срок подачи заявки на все турниры в календаре на январь-февраль истекает 21 декабря.
 
Ранее стало известно, на какие турниры украинки заявились в парном разряде.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности