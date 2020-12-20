Пять украинок заявлены на парный разряд стартовых турниров нового сезона

В основном, это Мельбурн и Australian Open

  • 20.12.2020 01:45
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Пять украинок заявлены на парный разряд стартовых турниров нового сезона
© Jimmie48 Tennis. Марта Костюк

Пять украинских теннисисток вошли в предварительную заявку парного разряда стартовых турниров WTA в новом сезоне.

Украинки Надежда Киченок и Катерина Бондаренко должны сыграть на турнирах в Абу-Даби (5-13 января), Мельбурне (1-7 февраля) и Australian Open (8-21 февраля).

Марта Костюк в паре с белорусской Александрой Саснович поедут в Мельбурн, где сыграют на двух турнирах, в том числе – Australian Open. В этих двух турнирах также примут участие Даяна Ястремская в паре с Верой Лапко (Беларусь) и Людмила Киченок вместе с Еленой Остапенко из Латвии.

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Источник — Sport.ua

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