Костюк легко вышла в четвертьфинал 25-тысячника ITF в Италии

Третья ракетка Украины Марта Костюк (№99 WTA) продолжила побеждать на 25-тысячнике ITF в Италии.
В матче второго круга 18-летняя украинка, посеянная под первым номером, легко обыграла 17-летнюю Лауру Маир из Италии, которой организаторы выдали вайлд-кард.
Сельва-ди-Валь-Гардена. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Лара Маир (Италия) – 6:1, 6:0
В следующем раунде Костюк сразится против Леа Бошкович из Хорватии (№304 WTA).
Ранее турнир покинула Дарья Снигур.
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Источник — Sport.ua
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