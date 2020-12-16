Костюк легко вышла в четвертьфинал 25-тысячника ITF в Италии

Третья ракетка Украины Марта Костюк (№99 WTA) продолжила побеждать на 25-тысячнике ITF в Италии.



В матче второго круга 18-летняя украинка, посеянная под первым номером, легко обыграла 17-летнюю Лауру Маир из Италии, которой организаторы выдали вайлд-кард.



Сельва-ди-Валь-Гардена. Второй круг

Марта Костюк (Украина) – Лара Маир (Италия) – 6:1, 6:0



В следующем раунде Костюк сразится против Леа Бошкович из Хорватии (№304 WTA).



Ранее турнир покинула Дарья Снигур.