Костюк легко вышла в четвертьфинал 25-тысячника ITF в Италии

Украинка в двух быстрых сетах обыграла 17-летнюю итальянку, которая не имеет взрослого рейтинга

  • 16.12.2020 15:04
  • 446 просмотров
  • 4 комментария
Костюк легко вышла в четвертьфинал 25-тысячника ITF в Италии
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Третья ракетка Украины Марта Костюк (№99 WTA) продолжила побеждать на 25-тысячнике ITF в Италии.
 
В матче второго круга 18-летняя украинка, посеянная под первым номером, легко обыграла 17-летнюю Лауру Маир из Италии, которой организаторы выдали вайлд-кард.
 
Сельва-ди-Валь-Гардена. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Лара Маир (Италия) – 6:1, 6:0
 
В следующем раунде Костюк сразится против Леа Бошкович из Хорватии (№304 WTA).
 
Ранее турнир покинула Дарья Снигур.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Steep
      Steep, 16.12.2020 15:31
    0
    sv_2000, 16.12.2020 15:23
    Посмотрел на состав турнира... Такое себе зрелище... Чес гря, не понял, что тут Марта делает. Возьмет титул, никто и не похвалит, а вот если проиграет, хоть даже и в финале, то начнется)))
    Кто знает, есть среди этих ноунеймов какие-то проспекты, которых стоит опасаться?
    Ну Ана Конюх разве что. Хорватская теннисистка она несколько лет назад в 20-ке стояла, но потом было много травм, операции и т.д.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 16.12.2020 15:28
    0
    sv_2000, 16.12.2020 15:23
    Посмотрел на состав турнира... Такое себе зрелище... Чес гря, не понял, что тут Марта делает. Возьмет титул, никто и не похвалит, а вот если проиграет, хоть даже и в финале, то начнется)))
    Кто знает, есть среди этих ноунеймов какие-то проспекты, которых стоит опасаться?
    Конюх, яка повертається після довгого лікування, і з якою Марті грати в півфіналі, якщо обидві туди дістануться. Це рівень топ-50, щоправда, ясна річ, ніхто з них зараз такого рівня не покаже.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 16.12.2020 15:23
    0
    Посмотрел на состав турнира... Такое себе зрелище... Чес гря, не понял, что тут Марта делает. Возьмет титул, никто и не похвалит, а вот если проиграет, хоть даже и в финале, то начнется)))
    Кто знает, есть среди этих ноунеймов какие-то проспекты, которых стоит опасаться?
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 16.12.2020 15:20
    0
    Марту з перемогою. Марта емоціональна навіть на таких турнірах маючи велику фору. Я думаю вона й на тренуваннях емоційно реагує на втрати розіграшу. А, от на вдалому US open в Марти емоцій під час ігор практично не було.
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    Steep
      Steep, 16.12.2020 15:31
    0
    sv_2000, 16.12.2020 15:23
    Посмотрел на состав турнира... Такое себе зрелище... Чес гря, не понял, что тут Марта делает. Возьмет титул, никто и не похвалит, а вот если проиграет, хоть даже и в финале, то начнется)))
    Кто знает, есть среди этих ноунеймов какие-то проспекты, которых стоит опасаться?
    Ну Ана Конюх разве что. Хорватская теннисистка она несколько лет назад в 20-ке стояла, но потом было много травм, операции и т.д.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 16.12.2020 15:28
    0
    sv_2000, 16.12.2020 15:23
    Посмотрел на состав турнира... Такое себе зрелище... Чес гря, не понял, что тут Марта делает. Возьмет титул, никто и не похвалит, а вот если проиграет, хоть даже и в финале, то начнется)))
    Кто знает, есть среди этих ноунеймов какие-то проспекты, которых стоит опасаться?
    Конюх, яка повертається після довгого лікування, і з якою Марті грати в півфіналі, якщо обидві туди дістануться. Це рівень топ-50, щоправда, ясна річ, ніхто з них зараз такого рівня не покаже.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 16.12.2020 15:23
    0
    Посмотрел на состав турнира... Такое себе зрелище... Чес гря, не понял, что тут Марта делает. Возьмет титул, никто и не похвалит, а вот если проиграет, хоть даже и в финале, то начнется)))
    Кто знает, есть среди этих ноунеймов какие-то проспекты, которых стоит опасаться?
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 16.12.2020 15:20
    0
    Марту з перемогою. Марта емоціональна навіть на таких турнірах маючи велику фору. Я думаю вона й на тренуваннях емоційно реагує на втрати розіграшу. А, от на вдалому US open в Марти емоцій під час ігор практично не було.
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