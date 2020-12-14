Костюк и Снигур сыграли первые матчи на 25-тысячнике ITF в Италии

Украинки Марта Костюк (№99 WTA) и Дарья Снигур (№221 WTA) с разной степенью успешности стартовали на 25-тысячнике ITF в Италии.



Костюк свой матч выиграла в трех сетах, Снигур – проиграла в двух.



Сельва-ди-Валь-Гардена. Первый круг

Марта Костюк (Украина) – Нурия Паррисас-Диас (Испания) – 6:2, 3:6, 6:1

Дарья Снигур (Украина) – Юле Нимайер (Германия) – 1:6, 3:6



В следующем раунде Костюк сыграет с победительницей матча между обладательницей уайлд-кард Ларой Маир из Италии и одной из теннисисток, которые победили в квалификации.