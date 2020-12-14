Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль выступит на Australian Open-2021. Об этом сообщил его менеджер Бенито Перес-Барбадильо:
«Рафа подтвердил, что полетит в Мельбурн и сыграет на Australian Open».
Напомним, Australian Open-2021 перенесен на февраль. Ранее свое участие в турнире уже подтвердила Элина Свитолина.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.