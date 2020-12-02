Australian Open перенесут на февраль

Но теннисистам нужно прибыть в Австралию 15-17 января

  • 02.12.2020 21:28
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Australian Open перенесут на февраль
© ATP. Новак Джокович

Глава Tennis Australia и директор Открытого чемпионата Австралии Крэйг Тайли подтвердил информацию о переносе турнира на февраль и объяснил причины данного решения. 
 
«На согласование всех вопросов ушло много времени, но мы, кажется, можем начать Australian Open 8 февраля.
 
Игрокам придется пройти двухнедельный карантин, начиная с 15 января, но власти штата Виктория согласились на особые условия для участников. Они согласились, что игрокам нужно готовиться к «Большому шлему».
 
Условия будут строгими, но после карантина игроки смогут жить где угодно, ходить куда угодно, играть подготовительные матчи, а потом выступать на Australian Open перед заполненными трибунами», – заявил Тайли. 
 
Сообщается, что Tennis Australia организует и оплатит чартеры для игроков. Теннисисты прибудут в Австралию 15-17 января, после чего им придется пройти 14-дневный карантин.
 
При отрицательном результате теста на COVID-19 после первого дня изоляции им будет разрешено тренироваться с одним человеком. На второй неделе тренировочные группы расширятся до четырех человек. Всего будет необходимо сдать три отрицательных теста.
 
Из номера в гостинице, в которой будет проходить карантин, игроки смогут выходить максимум на пять часов в день: два для тренировок на корте, два для тренировок в спортзале и один для обеда на территории отеля.

Изначально планировалось, что Australian Open-2021 стартует 18 января.

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Источник — The Telegraph

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