Australian Open перенесут на февраль

Глава Tennis Australia и директор Открытого чемпионата Австралии Крэйг Тайли подтвердил информацию о переносе турнира на февраль и объяснил причины данного решения.



«На согласование всех вопросов ушло много времени, но мы, кажется, можем начать Australian Open 8 февраля.



Игрокам придется пройти двухнедельный карантин, начиная с 15 января, но власти штата Виктория согласились на особые условия для участников. Они согласились, что игрокам нужно готовиться к «Большому шлему».



Условия будут строгими, но после карантина игроки смогут жить где угодно, ходить куда угодно, играть подготовительные матчи, а потом выступать на Australian Open перед заполненными трибунами», – заявил Тайли.



Сообщается, что Tennis Australia организует и оплатит чартеры для игроков. Теннисисты прибудут в Австралию 15-17 января, после чего им придется пройти 14-дневный карантин.



При отрицательном результате теста на COVID-19 после первого дня изоляции им будет разрешено тренироваться с одним человеком. На второй неделе тренировочные группы расширятся до четырех человек. Всего будет необходимо сдать три отрицательных теста.



Из номера в гостинице, в которой будет проходить карантин, игроки смогут выходить максимум на пять часов в день: два для тренировок на корте, два для тренировок в спортзале и один для обеда на территории отеля.

Изначально планировалось, что Australian Open-2021 стартует 18 января.