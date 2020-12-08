WTA назвала любимую теннисистку болельщиков в 2020-м году

Польская теннисистка Ига Свёнтек победила в голосовании WTA Fan Favorite, которое организовала Женская теннисная ассоциация.
Чемпионка Ролан Гаррос стала второй представительницей своей страны, которой удавалось стать победительницей в данной номинации. Ранее шесть раз звание главной любимицы болельщиков доставалось Агнешке Радваньской.
Отметим, что Свёнтек также претендует и на звание «Лучшей теннисистки года».
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Источник — WTA
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