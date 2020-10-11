ФОТО. Как Ига Свёнтек выглядит без кепки

Не все видели 19-летнюю победительницу Ролан Гаррос без головного убора

  • 11.10.2020 19:45
  • 2963 просмотра
  • 4 комментария
ФОТО. Как Ига Свёнтек выглядит без кепки
© Ролан Гаррос. Ига Свёнтек

В субботу 19-летняя Ига Свёнтек из Польши (№53 WTA) в финале Открытого чемпионата Франции по теннису уверенно обыграла 21-летнюю Софию Кенин из США (№6 WTA): 6-4, 6-1.

Ига предпочитает играть в кепке, поэтому не все болельщики видели, как она выглядит в реальной жизни.

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Источник — Roland Garros

(11 голосов)

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Комментарии
    Руслан Луценко
    online
      Руслан Луценко, 11.10.2020 20:38
    -2
    Очки ещё б к маске и кепке! Страхолюдина носа тая! 😁
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    vv691
      vv691, 11.10.2020 20:20
    0
    гарна девушка приятна
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    Max salnkov
    online
      Max salnkov, 11.10.2020 20:10
    +4
    А як на мене , досить симпатична
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    johndow
    online
      johndow, 11.10.2020 19:46
    -7
    В маске и кепке ей получше 😂
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    Max salnkov
    online
      Max salnkov, 11.10.2020 20:10
    +4
    А як на мене , досить симпатична
    Ссылка
    vv691
      vv691, 11.10.2020 20:20
    0
    гарна девушка приятна
    Ссылка
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