ФОТО. Как Ига Свёнтек выглядит без кепки

В субботу 19-летняя Ига Свёнтек из Польши (№53 WTA) в финале Открытого чемпионата Франции по теннису уверенно обыграла 21-летнюю Софию Кенин из США (№6 WTA): 6-4, 6-1.
Ига предпочитает играть в кепке, поэтому не все болельщики видели, как она выглядит в реальной жизни.
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Источник — Roland Garros
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