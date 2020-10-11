ФОТО. Как Ига Свёнтек выглядит без кепки

В субботу 19-летняя Ига Свёнтек из Польши (№53 WTA) в финале Открытого чемпионата Франции по теннису уверенно обыграла 21-летнюю Софию Кенин из США (№6 WTA): 6-4, 6-1.

Ига предпочитает играть в кепке, поэтому не все болельщики видели, как она выглядит в реальной жизни.