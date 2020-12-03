Стали известны имена претенденток на звание Теннисистка года

Украинок в списке нет

  • 03.12.2020 13:48
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Стали известны имена претенденток на звание Теннисистка года
© Ролан Гаррос. Ига Свёнтек

Женская теннисная ассоциация опубликовала список из шести спортсменок, которые претендуют на звание «Лучшей теннисистки года».
 
Среди претенденток три победительницы турниров Большого Шлема: София Кенин (Australian Open), Наоми Осака (US Open) и Ига Свёнтек (Ролан Гаррос). Также в список попали Виктория Азаренко, Симона Халеп, и Арина Соболенко.
 
Азаренко также номинирована на награду «Камбэк года». Экс-первой ракетке мира в текущем сезоне удалось вернуться в топ-20 после длительного перерыва в карьере.

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Источник — WTA

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