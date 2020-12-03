Стали известны имена претенденток на звание Теннисистка года

Женская теннисная ассоциация опубликовала список из шести спортсменок, которые претендуют на звание «Лучшей теннисистки года».



Среди претенденток три победительницы турниров Большого Шлема: София Кенин (Australian Open), Наоми Осака (US Open) и Ига Свёнтек (Ролан Гаррос). Также в список попали Виктория Азаренко, Симона Халеп, и Арина Соболенко.



Азаренко также номинирована на награду «Камбэк года». Экс-первой ракетке мира в текущем сезоне удалось вернуться в топ-20 после длительного перерыва в карьере.

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