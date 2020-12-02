Есть важные изменения. WTA провела ребрендинг

Женская теннисная ассоциация провела ребрендинг накануне старта нового сезона.



Впервые за 10 лет WTA обновила логотип, вернувшись к идеи с изображением теннисистки. Новый дизайн разрабатывало агентство Landor Australia.





Подтвердился инсайд испанского издания Marca, в котором сообщалось о введении новых категорий турниров. Теперь они будут соответствовать системе, принятой в мужском туре, но распределение рейтинговых очков и призовых останется прежним. К примеру, это означает, за победу на турнирах WTA 1000, которые раньше были Premier 5, теннисистки будут и дальше получать по 900 очков.



Новые категории турниров WTA:



- WTA 1000 (Premier Mandatory, Premier 5)

- WTA 500 (Premier)

- WTA 250 (International)

- WTA 125 (125k Series)