Есть важные изменения. WTA провела ребрендинг

С нового сезона в женском теннисе будут новые категории турниров

  • 02.12.2020 20:20
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Есть важные изменения. WTA провела ребрендинг
© WTA

Женская теннисная ассоциация провела ребрендинг накануне старта нового сезона.
 
Впервые за 10 лет WTA обновила логотип, вернувшись к идеи с изображением теннисистки. Новый дизайн разрабатывало агентство Landor Australia.


 
Подтвердился инсайд испанского издания Marca, в котором сообщалось о введении новых категорий турниров. Теперь они будут соответствовать системе, принятой в мужском туре, но распределение рейтинговых очков и призовых останется прежним. К примеру, это означает, за победу на турнирах WTA 1000, которые раньше были Premier 5, теннисистки будут и дальше получать по 900 очков.
 
Новые категории турниров WTA:
 
- WTA 1000 (Premier Mandatory, Premier 5)
- WTA 500 (Premier)
- WTA 250 (International)
- WTA 125 (125k Series)

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Источник — WTA

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