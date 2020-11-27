WTA планирует сменить названия категорий турниров

2 декабря WTA планирует объявить об изменении названий категорий своих турниров. Об этом сообщает авторитетное испанское издание Marca.

Сейчас турниры WTA разделены на 5 категорий: Premier Mandatory, Premier 5, Premier, International и 125k Series.

Прогнозируется, что после ребрендинга количество категорий сократится до четырех, а названия будут розданы по аналогии с АТР туром:

- WTA 1000 (Premier Mandatory, Premier 5)

- WTA 500 (Premier)

- WTA 250 (International)

- WTA 125 (125k Series)