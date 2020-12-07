Источник: Турнир в Индиан-Уэллс снова будет отменен

Один из крупнейших турниров сезона, который ежегодно проводится в Индиан-Уэллсе, будет отменен во второй раз подряд. Об это сообщает журналист Sports Illustrated Джон Вертхейм.
Напомним, именно с отмены прошлогоднего турнира и началась пауза в теннисном сезоне, связанная с пандемией конронавируса.
На данный момент еще не известен окончательный вариант календаря на 2021 год, многие соревнования могут не состоятся.
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Источник — Twitter
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