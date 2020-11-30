Рейтинг ATP. Сачко и Орлов установили личные рекорды

Сергей Стаховский вылетел из второй сотни

  • 30.11.2020 09:26
  • 55 просмотров
  • 1 комментарий
Рейтинг ATP. Сачко и Орлов установили личные рекорды
© Lima Challenger Copa Claro. Виталий Сачко

Сезон 2020 для лучших теннисистов мира уже закончен, но все остальные имеют шансы улучшить свое положение, играя на челленджерах или турнирах ITF.
 
Активно выступают в последнее время украинцы Виталий Сачко и Владислав Орлов. Оба на этой неделе установили личные рекорды. Виталий после выхода в полуфинал соревнований в Лиме поднялся почти на 100 позиций, а Владиславу дошли очки за победу на 15-тысячнике в Египте. Также отметим, что Сергей Стаховский вылетел из второй сотни.

Украинцы в топ-750 рейтинга ATP


 
Первая десятка осталась без изменений.

Топ-10 рейтинга ATP

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Источник — ATP Tour

(1 голос)

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Комментарии
    Влад Тараненко
      Влад Тараненко, 30.11.2020 09:33
    0
    Давно не следил за мужским теннисом, а куда пропал Долгополов?)
    Ссылка
    Влад Тараненко
      Влад Тараненко, 30.11.2020 09:33
    0
    Давно не следил за мужским теннисом, а куда пропал Долгополов?)
    Ссылка
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