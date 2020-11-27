Виталий Сачко вышел в полуфинал челленджера в Лиме

Украинский теннисист Виталий Сачко (№496 ATP) продолжил победную серию в основной сетке грунтового челленждера в Лиме (Перу).
В 1/4 финала украинец, который преодолел квалификацию, в двух сетах переиграл чилийца Алехандро Табило (№175 ATP).
Лима. Четвертьфинал
Виталий Сачко (Украина) – Алехандро Табило (Чили) – 6:4, 6:4
В полуфинале Виталий сразится против аргентинца Тьяго Августина Тиранте (№539 ATP), который также стартовал в квалификации.
Выход в полуфинал позволит украинцу подняться почти на сотню позиций в мировом рейтинге, потенциальная победа на турнире – поднимет его еще на одну сотню выше.
Ранее Сачко вышел в финал парного разряда на этих же соревнованиях.
Источник — Sport.ua
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Приємно дивує!
На 100% впевнений, що якби не було Відня, то Віталій тут би програв у першому колі. Казав мені, що улюблене покриття хард і ще килим, це на підтвердження того, що його гра не грунтова)
Приємно дивує!
На 100% впевнений, що якби не було Відня, то Віталій тут би програв у першому колі. Казав мені, що улюблене покриття хард і ще килим, це на підтвердження того, що його гра не грунтова)
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