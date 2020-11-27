Виталий Сачко вышел в полуфинал челленджера в Лиме

Украинский теннисист продолжает радовать своих болельщиков

  • 27.11.2020 21:40
  • 302 просмотра
  • 4 комментария
Виталий Сачко вышел в полуфинал челленджера в Лиме
© Lima Challenger Copa Claro. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (№496 ATP) продолжил победную серию в основной сетке грунтового челленждера в Лиме (Перу).
 
В 1/4 финала украинец, который преодолел квалификацию, в двух сетах переиграл чилийца Алехандро Табило (№175 ATP).
 
Лима. Четвертьфинал
Виталий Сачко (Украина) – Алехандро Табило (Чили) – 6:4, 6:4
 
В полуфинале Виталий сразится против аргентинца Тьяго Августина Тиранте (№539 ATP), который также стартовал в квалификации.

Выход в полуфинал позволит украинцу подняться почти на сотню позиций в мировом рейтинге, потенциальная победа на турнире – поднимет его еще на одну сотню выше.

Ранее Сачко вышел в финал парного разряда на этих же соревнованиях.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    True
      True, 27.11.2020 22:10
    0
    Топчик!
    Приємно дивує!
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 27.11.2020 22:07
    0
    Stanislav Matusevych, 27.11.2020 21:55
    Дивно, адже теніс Віталія не можна назвати грунтовим. Але перелом у психології після Відня стався настільки серйозний, що він зараз здатний розбирати складних як для себе грунтовиків з другої сотні. Круто, що тут скажеш.
    "В тенісі все реально в дуже короткий проміжок часу, але потрібно бути до цього готовим" (Стаховський).
    На 100% впевнений, що якби не було Відня, то Віталій тут би програв у першому колі. Казав мені, що улюблене покриття хард і ще килим, це на підтвердження того, що його гра не грунтова)
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 27.11.2020 21:55
    +3
    Дивно, адже теніс Віталія не можна назвати грунтовим. Але перелом у психології після Відня стався настільки серйозний, що він зараз здатний розбирати складних як для себе грунтовиків з другої сотні. Круто, що тут скажеш.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 27.11.2020 21:43
    +3
    Однозначно молодець!так трімати!Вдачі в півфіналі!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 27.11.2020 21:55
    +3
    Дивно, адже теніс Віталія не можна назвати грунтовим. Але перелом у психології після Відня стався настільки серйозний, що він зараз здатний розбирати складних як для себе грунтовиків з другої сотні. Круто, що тут скажеш.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 27.11.2020 21:43
    +3
    Однозначно молодець!так трімати!Вдачі в півфіналі!
    Ссылка
    True
      True, 27.11.2020 22:10
    0
    Топчик!
    Приємно дивує!
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 27.11.2020 22:07
    0
    Stanislav Matusevych, 27.11.2020 21:55
    Дивно, адже теніс Віталія не можна назвати грунтовим. Але перелом у психології після Відня стався настільки серйозний, що він зараз здатний розбирати складних як для себе грунтовиків з другої сотні. Круто, що тут скажеш.
    "В тенісі все реально в дуже короткий проміжок часу, але потрібно бути до цього готовим" (Стаховський).
    На 100% впевнений, що якби не було Відня, то Віталій тут би програв у першому колі. Казав мені, що улюблене покриття хард і ще килим, це на підтвердження того, що його гра не грунтова)
    Ссылка
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