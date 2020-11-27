Виталий Сачко вышел в полуфинал челленджера в Лиме

Украинский теннисист Виталий Сачко (№496 ATP) продолжил победную серию в основной сетке грунтового челленждера в Лиме (Перу).



В 1/4 финала украинец, который преодолел квалификацию, в двух сетах переиграл чилийца Алехандро Табило (№175 ATP).



Лима. Четвертьфинал

Виталий Сачко (Украина) – Алехандро Табило (Чили) – 6:4, 6:4



В полуфинале Виталий сразится против аргентинца Тьяго Августина Тиранте (№539 ATP), который также стартовал в квалификации.

Выход в полуфинал позволит украинцу подняться почти на сотню позиций в мировом рейтинге, потенциальная победа на турнире – поднимет его еще на одну сотню выше.

Ранее Сачко вышел в финал парного разряда на этих же соревнованиях.