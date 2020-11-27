Сачко вышел в финал парного разряда турнира в Лиме

Украинский теннисист Виталий Сачко (№496 ATP) сыграет в финале парного разряда челленджера в Лиме (Перу).

Ранее украинец вместе с американцем Коллином Альтамирано одержал победу в четвертьфинале над чилийским дуэтом Томаса Барриоса и Алехандро Табило.

В 1/2 финала Сачко и Альтамирано должны были сыграть с Даниэлем Галаном и Аугустином Велотти. Но колумбийско-аргентинская пара снялась с турнира из-за травмы у Велотти.

Таким образом, Сачко и Альтамирано сыграют в финале.

Отметим, что в пятницу, 27 ноября, Сачко и Табило сыграют между собой в четвертьфинале одиночного разряда.