Сачко вышел в финал парного разряда турнира в Лиме

Соперники украинца в полуфинале снялись с турнира

  • 27.11.2020 10:03
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Сачко вышел в финал парного разряда турнира в Лиме
© ФТУ. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (№496 ATP) сыграет в финале парного разряда челленджера в Лиме (Перу).

Ранее украинец вместе с американцем Коллином Альтамирано одержал победу в четвертьфинале над чилийским дуэтом Томаса Барриоса и Алехандро Табило.

В 1/2 финала Сачко и Альтамирано должны были сыграть с Даниэлем Галаном и Аугустином Велотти. Но колумбийско-аргентинская пара снялась с турнира из-за травмы у Велотти.

Таким образом, Сачко и Альтамирано сыграют в финале.

Отметим, что в пятницу, 27 ноября, Сачко и Табило сыграют между собой в четвертьфинале одиночного разряда.

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Источник — Sport.ua

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