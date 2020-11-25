Виталий Сачко сыграет в четвертьфинале челленджера в Лиме

Украинский теннисист Виталий Сачко (№496 ATP) вышел в 1/4 финала челленджера в Лиме (Перу).



В матче второго круга украинец, который преодолел квалификацию, одолел аргентинца Хуана Мануэля Черундоло (№349 ATP).



Лима. Второй круг

Виталий Сачко (Украина) – Хуан Мануэль Черундоло (Аргентина) – 6:4, 6:3



В четвертьфинале, который для Виталия станет первым на таком уровне, украинец сыграет против чилийца Алехандро Табило (№175 ATP) или перуанца Николаса Альвареса (№350 ATP).



Напомним, в первом круге Сачко в трехсетовом триллере обыграл шестого сеяного.