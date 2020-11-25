Виталий Сачко сыграет в четвертьфинале челленджера в Лиме

Украинец продолжает победную серию на соревнованиях в Перу

  • 25.11.2020 19:12
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Виталий Сачко сыграет в четвертьфинале челленджера в Лиме
© GEPA Pictures. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (№496 ATP) вышел в 1/4 финала челленджера в Лиме (Перу).
 
В матче второго круга украинец, который преодолел квалификацию, одолел аргентинца Хуана Мануэля Черундоло (№349 ATP).
 
Лима. Второй круг
Виталий Сачко (Украина) – Хуан Мануэль Черундоло (Аргентина) – 6:4, 6:3
 
В четвертьфинале, который для Виталия станет первым на таком уровне, украинец сыграет против чилийца Алехандро Табило  (№175 ATP) или перуанца Николаса Альвареса (№350 ATP).
 
Напомним, в первом круге Сачко в трехсетовом триллере обыграл шестого сеяного.

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Источник — Sport.ua

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