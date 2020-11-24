Сачко отыгрался с двух матчболов и выиграл стартовый матч турнира в Лиме

Украинский теннисист начал турнир с победы

  • 24.11.2020 01:13
  • 158 просмотров
  • 2 комментария
Сачко отыгрался с двух матчболов и выиграл стартовый матч турнира в Лиме
© ФТУ. Виталий Сачко

23-летний украинец Виталий Сачко обыграл шестого сеяного Факундо Баньиса из Аргентины (№125 ATP) в матче первого круга турнира в Лиме.

Отметим, что по ходу матча Сачко находился в шаге от поражения, но отыгрался с двух матчболлов и одержал победу.

Виталий Сачко (Украина) - Факундо Баньис (Аргентина) -  3:6, 6:1, 7:6 (7:5)

Во втором круге Сачко померяется силами против еще одного аргентинца Хуана Мануэля Черундоло (№349 ATP).
 
ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Напомним, что Сачко преодолел квалификацию турнира.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    BushilovaLeonid
    online
      BushilovaLeonid, 24.11.2020 02:23
    0
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    Barcoman_007
      Barcoman_007, 24.11.2020 01:30
    +1
    Віталій просто красавчик, у вирішальному сеті виліз з двох матч болів від Багніса і забив падонка на тайбрейку.
    А аргентинцю великий привіт, це карма чувак. При рахунку 5-4, 40:40 ( на користь Багніса ) демонстративно хотів надурити всіх, кричавши, що українець пальнув в аут. Цим він продовжив діяння пацюка, при рахунку 4-2 на користь українця ( тайбрейк ) пальнув знову в аут і знову включив дурака, чуть не пустивши сльозу. Там вже з Голівуда виїхали вручати Оскар. Добре, що суддя в цьому моменті втрутився. Було би все добре, але драма продовжилась. 5-3 і латиноамериканська шмара пуляє в аут ( на телефоні в 480 я навіть це побачив ), Сачко перевіряє, показує, що аут, суддя перевіряє, і продажна шкура дає очко Факундо. Але це карма, сама обідна штука, ти доганяєш ( 5-5 ), в надії на перемогу і всираєшся як немовля.
    Зхарило, коли наш козак підійшов попрощатися, а психопатка відморозилась.
    P.S Віталій, дуже радий за тебе, ти нереально прогресуєш! Надіюсь, ти виграєш цей челенджер. Всіх з перемогою!!!)
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    Barcoman_007
      Barcoman_007, 24.11.2020 01:30
    +1
    Віталій просто красавчик, у вирішальному сеті виліз з двох матч болів від Багніса і забив падонка на тайбрейку.
    А аргентинцю великий привіт, це карма чувак. При рахунку 5-4, 40:40 ( на користь Багніса ) демонстративно хотів надурити всіх, кричавши, що українець пальнув в аут. Цим він продовжив діяння пацюка, при рахунку 4-2 на користь українця ( тайбрейк ) пальнув знову в аут і знову включив дурака, чуть не пустивши сльозу. Там вже з Голівуда виїхали вручати Оскар. Добре, що суддя в цьому моменті втрутився. Було би все добре, але драма продовжилась. 5-3 і латиноамериканська шмара пуляє в аут ( на телефоні в 480 я навіть це побачив ), Сачко перевіряє, показує, що аут, суддя перевіряє, і продажна шкура дає очко Факундо. Але це карма, сама обідна штука, ти доганяєш ( 5-5 ), в надії на перемогу і всираєшся як немовля.
    Зхарило, коли наш козак підійшов попрощатися, а психопатка відморозилась.
    P.S Віталій, дуже радий за тебе, ти нереально прогресуєш! Надіюсь, ти виграєш цей челенджер. Всіх з перемогою!!!)
    Ссылка
    BushilovaLeonid
    online
      BushilovaLeonid, 24.11.2020 02:23
    0
    СEKС Знакoмcтвa Беcплатно: Здеcь много развратных женщин ждут и любят cекc, без проcтитуток и обязательств. Здеcь лекгo найти ceкc партнеров, пробуй не пожалеешь---- http://rzd.ac/3sS5028
    Ссылка
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