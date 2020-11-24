Сачко отыгрался с двух матчболов и выиграл стартовый матч турнира в Лиме

23-летний украинец Виталий Сачко обыграл шестого сеяного Факундо Баньиса из Аргентины (№125 ATP) в матче первого круга турнира в Лиме.
Отметим, что по ходу матча Сачко находился в шаге от поражения, но отыгрался с двух матчболлов и одержал победу.
Виталий Сачко (Украина) - Факундо Баньис (Аргентина) - 3:6, 6:1, 7:6 (7:5)
Во втором круге Сачко померяется силами против еще одного аргентинца Хуана Мануэля Черундоло (№349 ATP).
ТУРНИРНАЯ СЕТКА
Напомним, что Сачко преодолел квалификацию турнира.
Источник — Sport.ua
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А аргентинцю великий привіт, це карма чувак. При рахунку 5-4, 40:40 ( на користь Багніса ) демонстративно хотів надурити всіх, кричавши, що українець пальнув в аут. Цим він продовжив діяння пацюка, при рахунку 4-2 на користь українця ( тайбрейк ) пальнув знову в аут і знову включив дурака, чуть не пустивши сльозу. Там вже з Голівуда виїхали вручати Оскар. Добре, що суддя в цьому моменті втрутився. Було би все добре, але драма продовжилась. 5-3 і латиноамериканська шмара пуляє в аут ( на телефоні в 480 я навіть це побачив ), Сачко перевіряє, показує, що аут, суддя перевіряє, і продажна шкура дає очко Факундо. Але це карма, сама обідна штука, ти доганяєш ( 5-5 ), в надії на перемогу і всираєшся як немовля.
Зхарило, коли наш козак підійшов попрощатися, а психопатка відморозилась.
P.S Віталій, дуже радий за тебе, ти нереально прогресуєш! Надіюсь, ти виграєш цей челенджер. Всіх з перемогою!!!)
А аргентинцю великий привіт, це карма чувак. При рахунку 5-4, 40:40 ( на користь Багніса ) демонстративно хотів надурити всіх, кричавши, що українець пальнув в аут. Цим він продовжив діяння пацюка, при рахунку 4-2 на користь українця ( тайбрейк ) пальнув знову в аут і знову включив дурака, чуть не пустивши сльозу. Там вже з Голівуда виїхали вручати Оскар. Добре, що суддя в цьому моменті втрутився. Було би все добре, але драма продовжилась. 5-3 і латиноамериканська шмара пуляє в аут ( на телефоні в 480 я навіть це побачив ), Сачко перевіряє, показує, що аут, суддя перевіряє, і продажна шкура дає очко Факундо. Але це карма, сама обідна штука, ти доганяєш ( 5-5 ), в надії на перемогу і всираєшся як немовля.
Зхарило, коли наш козак підійшов попрощатися, а психопатка відморозилась.
P.S Віталій, дуже радий за тебе, ти нереально прогресуєш! Надіюсь, ти виграєш цей челенджер. Всіх з перемогою!!!)
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