Лима. Сачко на отказе соперника вышел в основную сетку

Украинский теннисист Виталий Сачко на отказе соперника вышел в основную сетку турнира в Лиме. В финале квалификации соперник украинца Серхио Гальдос (АТР 1908) снялся, уступая 0-4.

В парном разряде Виталий Сачко сыграет вместе с американцем Коллином Альтамирано. В первом круге их ждет противостояние с дуэтом из Нидерландов Йеспер де Йонг / Йелле Сельс.

Напомним, в конце октября Сачко дал бой третьей ракетке мира Доминику Тиму.