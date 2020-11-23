Лима. Сачко на отказе соперника вышел в основную сетку

Украинский теннисист Виталий Сачко на отказе соперника вышел в основную сетку турнира в Лиме. В финале квалификации соперник украинца Серхио Гальдос (АТР 1908) снялся, уступая 0-4.
В парном разряде Виталий Сачко сыграет вместе с американцем Коллином Альтамирано. В первом круге их ждет противостояние с дуэтом из Нидерландов Йеспер де Йонг / Йелле Сельс.
Напомним, в конце октября Сачко дал бой третьей ракетке мира Доминику Тиму.
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Источник — Большой теннис Украины
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