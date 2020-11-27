Лима. Сачко в паре победил соперника по четвертьфиналу одиночной сетки

Украинский теннисист Виталий Сачко (№496 ATP) вышел в полуфинал парного разряда челленджера в Лиме (Перу).
В четвертьфинале украинец вместе с американцем Коллином Альтамирано одержал победу над чилийским дуэтом Томаса Барриоса и Алехандро Табило.
Лима. Парный разряд. Четвертьфинал
Виталий Сачко (Украина) / Коллин Альтамирано (США) – Томас Барриос (Чили) / Алехандро Табило (Чили) – 6:4, 6:1.
Интересно, что в пятницу, 27 ноября, Сачко и Табило сыграют между собой в четвертьфинале одиночного разряда.
Источник — Sport.ua
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