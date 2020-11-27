Лима. Сачко в паре победил соперника по четвертьфиналу одиночной сетки

Украинский теннисист Виталий Сачко (№496 ATP) вышел в полуфинал парного разряда челленджера в Лиме (Перу).

В четвертьфинале украинец вместе с американцем Коллином Альтамирано одержал победу над чилийским дуэтом Томаса Барриоса и Алехандро Табило.

Лима. Парный разряд. Четвертьфинал

Виталий Сачко (Украина) / Коллин Альтамирано (США) – Томас Барриос (Чили) / Алехандро Табило (Чили) – 6:4, 6:1.

Интересно, что в пятницу, 27 ноября, Сачко и Табило сыграют между собой в четвертьфинале одиночного разряда.