Медведев стал вторым финалистом Итогового турнира ATP

Россиянин Даниил Медведев стал вторым финалистом мужского Итогового турнира (ATP Finals).
В полуфинале четвертый номер мирового рейтинга переиграл Рафаэля Надаля (2).
Итоговый турнир ATP. Полуфинал
Даниил Медведев (Россия) – Рафаэль Надаль (Испания) – 3:6, 7:6(4), 6:3
Это была четвертая встреча теннисистов, россиянин выиграл впервые.
Медведева в финале уже ждет Доминик Тим из Австрии, обыгравший в полуфинале Новака Джоковича.
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Источник — Sport.ua
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