Медведев стал вторым финалистом Итогового турнира ATP

В полуфинале повержен Рафаэль Надаль

  • 22.11.2020 00:56
  • 457 просмотров
  • 1 комментарий
Медведев стал вторым финалистом Итогового турнира ATP
© ATP. Даниил Медведев

Россиянин Даниил Медведев стал вторым финалистом мужского Итогового турнира (ATP Finals). 
 
В полуфинале четвертый номер мирового рейтинга переиграл Рафаэля Надаля (2).
 
Итоговый турнир ATP. Полуфинал
Даниил Медведев (Россия) – Рафаэль Надаль (Испания) – 3:6, 7:6(4), 6:3
 
Это была четвертая встреча теннисистов, россиянин выиграл впервые.
 
Медведева в финале уже ждет Доминик Тим из Австрии, обыгравший в полуфинале Новака Джоковича.

РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Vasyl Pasternak
    online
      Vasyl Pasternak, 22.11.2020 01:39
    0
    Цей підсумковий турнір - початок нової ери у чоловічому тенісі.
    Ссылка
    Vasyl Pasternak
    online
      Vasyl Pasternak, 22.11.2020 01:39
    0
    Цей підсумковий турнір - початок нової ери у чоловічому тенісі.
    Ссылка
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