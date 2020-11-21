Тим переиграл Джоковича на пути в финал Итогового турнира ATP

Действующий чемпион US Open вслед за Рафаэлем Надалем обыграл еще одну легенду

  • 21.11.2020 19:06
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Тим переиграл Джоковича на пути в финал Итогового турнира ATP
© ATP. Доминик Тим

Австриец Доминик Тим стал первым финалистом мужского Итогового турнира (ATP Finals). 
 
В полуфинальном матче третий сеяный переиграл лидера мирового рейтинга Новака Джоковича из Сербии.
 
Итоговый турнир ATP. Полуфинал
Доминик Тим (Австрия) – Новак Джокович (Сербия) – 7:5, 6:7(10), 7:6(5)
 
Это была 12-я встреча теннисистов, австриец добыл пятую победу.
 
В другом полуфинале сыграют Рафаэль Надаль (2) и Даниил Медведев (4). Тим на групповой стадии обыграл Надаля на двух тай-брейках.
 
Напомним, в прошлом сезоне Доминик уступил в финале ATP Finals греку Стефаносу Циципасу, который в этом году завершил борьбу на групповой стадии.

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Источник — Sport.ua

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