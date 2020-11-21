Тим переиграл Джоковича на пути в финал Итогового турнира ATP

Австриец Доминик Тим стал первым финалистом мужского Итогового турнира (ATP Finals).



В полуфинальном матче третий сеяный переиграл лидера мирового рейтинга Новака Джоковича из Сербии.



Итоговый турнир ATP. Полуфинал

Доминик Тим (Австрия) – Новак Джокович (Сербия) – 7:5, 6:7(10), 7:6(5)



Это была 12-я встреча теннисистов, австриец добыл пятую победу.



В другом полуфинале сыграют Рафаэль Надаль (2) и Даниил Медведев (4). Тим на групповой стадии обыграл Надаля на двух тай-брейках.



Напомним, в прошлом сезоне Доминик уступил в финале ATP Finals греку Стефаносу Циципасу, который в этом году завершил борьбу на групповой стадии.