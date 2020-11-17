Итоговый турнир ATP. Тим нанес поражение Надалю

Матч лидеров группы Лондон-2020 завершился в пользу австрийца

  • 17.11.2020 18:40
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Итоговый турнир ATP. Тим нанес поражение Надалю
© ATP. Доминик Тим

17 ноября в Лондоне продолжился мужской Итоговый турнир (ATP Finals). 
 
В первом матче второго тура группы Лондон-2020 Рафаэль Надаль (2-й номер посева) уступил Доминику Тиму (3).
 
Итоговый турнир ATP. Раунд-робин 2
Рафаэль Надаль (Испания) – Доминик Тим (Австрия) – 6:7(7), 6:7(4)
 
Это был 15-й очный матч теннисистов, Доминик выиграл в шестой раз. Надаль всего в третий раз в карьере проиграл матч на двух тай-брейках
 
Также в этой группе находятся Стефанос Циципас (6) и Андрей Рублев (7). Их матч состоится в рамках вечерней сессии.

В случае победы грека россиянин лишается шансов на выход в полуфинал, а Тим досрочно выиграет группу. Если победит россиянин, то шансы на выход в полуфинал останутся у всех теннисистов.

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Источник — Sport.ua

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