Итоговый турнир ATP. Тим нанес поражение Надалю

17 ноября в Лондоне продолжился мужской Итоговый турнир (ATP Finals).
В первом матче второго тура группы Лондон-2020 Рафаэль Надаль (2-й номер посева) уступил Доминику Тиму (3).
Итоговый турнир ATP. Раунд-робин 2
Рафаэль Надаль (Испания) – Доминик Тим (Австрия) – 6:7(7), 6:7(4)
Это был 15-й очный матч теннисистов, Доминик выиграл в шестой раз. Надаль всего в третий раз в карьере проиграл матч на двух тай-брейках
Также в этой группе находятся Стефанос Циципас (6) и Андрей Рублев (7). Их матч состоится в рамках вечерней сессии.
В случае победы грека россиянин лишается шансов на выход в полуфинал, а Тим досрочно выиграет группу. Если победит россиянин, то шансы на выход в полуфинал останутся у всех теннисистов.
Источник — Sport.ua
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