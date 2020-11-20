Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль вышел в полуфинал Итогового турнира ATP, который проходит в Лондоне.
В решающем матче группового раунда испанец победил грека Стефанос Циципаса в трех сетах. Матч длился 2 часа и 6 минут.
Итоговый турнир ATP
Групповой раунд, 3-й тур
Рафаэль Надаль (Испания) [2] – Стефанос Циципас (Греция) [6] – 6:4, 4:6, 6:2.
В полуфинале Надаль сыграет против россиянина Даниила Медведева. В другой паре за выход в финал соперник Доминика Тима (Австрия) пока не определен. За оставшуюся вакансию 20 ноября поспорят серб Новак Джокович и немец Александра Зверев.
Источник — Sport.ua
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