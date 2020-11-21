Даниил Медведев – Рафаэль Надаль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию полуфинального матча Итогового турнира ATP

  • 21.11.2020 19:50
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Даниил Медведев – Рафаэль Надаль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ATP. Даниил Медведев и Рафаэль Надаль

21 ноября в Лондоне проходит стадия плей-офф мужского Итогового турнира (ATP Finals). 
 
Во втором полуфинале сразятся Рафаэль Надаль (2-й номер посева) и Даниил Медведев (4).
 
Матч начнется в 22:00 по Киеву.
  
Ранее теннисисты встречались на корте 3 раза, побеждал только испанец.
 
Победителя в финале уже ждет Доминик Тим из Австрии. Любопытно, что ни один из оставшихся на турнире теннисистов еще не выигрывал Итоговый турнир.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

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