Даниил Медведев – Рафаэль Надаль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 ноября в Лондоне проходит стадия плей-офф мужского Итогового турнира (ATP Finals).



Во втором полуфинале сразятся Рафаэль Надаль (2-й номер посева) и Даниил Медведев (4).



Матч начнется в 22:00 по Киеву.



Ранее теннисисты встречались на корте 3 раза, побеждал только испанец.



Победителя в финале уже ждет Доминик Тим из Австрии. Любопытно, что ни один из оставшихся на турнире теннисистов еще не выигрывал Итоговый турнир.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ