Даниил Медведев – Рафаэль Надаль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 ноября в Лондоне проходит стадия плей-офф мужского Итогового турнира (ATP Finals).
Во втором полуфинале сразятся Рафаэль Надаль (2-й номер посева) и Даниил Медведев (4).
Матч начнется в 22:00 по Киеву.
Ранее теннисисты встречались на корте 3 раза, побеждал только испанец.
Победителя в финале уже ждет Доминик Тим из Австрии. Любопытно, что ни один из оставшихся на турнире теннисистов еще не выигрывал Итоговый турнир.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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