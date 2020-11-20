Итоговый турнир ATP. Третья победа Медведева, третье поражение Шварцмана

20 ноября в Лондоне завершился групповой этап мужского Итогового турнира (ATP Finals).



В заключительном матче, который не имел турнирного значения, Даниил Медведев (4-й номер посева) разобрался с Диего Шварцманом (8).



Итоговый турнир ATP. Раунд-робин 3

Даниил Медведев (Россия) – Диего Шварцман (Аргентина) – 6:3, 6:3



Это была пятая очная встреча теннисистов, Медведев ни разу не проигрывал.



Ранее стали известны все полуфиналисты турнира.

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