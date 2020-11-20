Даниил Медведев – Диего Шварцман. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 ноября в Лондоне продолжится мужской Итоговый турнир (ATP Finals).



В пятницу борьбу завершит группа Токио-1970. Во второй встрече игрового дня сыграют Даниил Медведев (4-й номер посева) и Диего Шварцман (8).



Матч начнется в 22:00 по Киеву.



Ранее теннисисты встречались четыре раза, россиянин выиграл все матчи.



Данный поединок не имеет турнирного значения, Медведев уже обеспечил себе первое место в квартете, а Шварцман потерял шансы на полуфинал. Вторая путевка в плей-офф от этой группы будет разыграна в матче Новак Джокович – Александр Зверев.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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