Новак Джокович – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 ноября в Лондоне продолжится мужской Итоговый турнир (ATP Finals).
В пятницу борьбу завершит группа Токио-1970. В первой встрече игрового дня сыграют Новак Джокович (1-й номер посева) и Александр Зверев (5).
Матч начнется в 16:00 по Киеву.
Ранее теннисисты встречались шесть раз, серб выиграл четыре матча.
Победитель этого поединка займет второе место в квартете и в полуфинале встретится с Домиником Тимом (3).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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