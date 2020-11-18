Новак Джокович – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда Финала ATP

  • 18.11.2020 19:56
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Новак Джокович – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ATP. Новак Джокович и Даниил Медведев

18 ноября в Лондоне продолжится мужской Итоговый турнир (ATP Finals). 
 
В четверг борьбу продолжит группа Токио-1970. Во второй встрече игрового дня сыграют Новак Джокович (1-й номер посева) и Даниил Медведев (4), которые выиграли первые матчи.
 
Матч начнется в 22:00 по Киеву.
    
Ранее теннисисты встречались шесть раз, серб выиграл четыре матча.
 
В первом поединке игрового дня Александр Зверев (5) обыграл Диего Шварцман (8). В случае победы Медведева, аргентинец потеряет шансы на выход в полуфинал, а россиянин займет первое место в группе. В случае победы Джоковича все теннисисты сохранят шансы на выход в плей-офф.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

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