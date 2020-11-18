Итоговый турнир ATP. Зверев добыл первую победу

18 ноября в Лондоне продолжился мужской Итоговый турнир (ATP Finals).



Во первом матче второго тура группы Токио-1970 Александр Зверев (5-й номер посева) одолел Диего Шварцмана (8).



Итоговый турнир ATP. Раунд-робин 2

Александр Зверев (Германия) – Диего Шварцман (Аргентина) – 6:3, 4:6, 6:3



Это была пятая встреча теннисистов, Зверев выиграл в третий раз.



Во втором поединке игрового дня Новак Джокович (1) сразится против Даниила Медведева (4). В случае победы россиянина Шварцман потеряет шансы на выход в полуфинал.

РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ