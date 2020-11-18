Итоговый турнир ATP. Зверев добыл первую победу

Шварцман проиграл два матча, но пока не потерял шансы на выход в полуфинал

  • 18.11.2020 19:16
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Итоговый турнир ATP. Зверев добыл первую победу
© ATP. Александр Зверев

18 ноября в Лондоне продолжился мужской Итоговый турнир (ATP Finals). 
 
Во первом матче второго тура группы Токио-1970 Александр Зверев (5-й номер посева) одолел Диего Шварцмана (8).
 
Итоговый турнир ATP. Раунд-робин 2
Александр Зверев (Германия) – Диего Шварцман (Аргентина) – 6:3, 4:6, 6:3
 
Это была пятая встреча теннисистов, Зверев выиграл в третий раз.
 
Во втором поединке игрового дня Новак Джокович (1) сразится против Даниила Медведева (4). В случае победы россиянина Шварцман потеряет шансы на выход в полуфинал.

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Источник — Sport.ua

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