Итоговый турнир ATP. Рублев проиграл второй матч, потеряв шансы на плей-офф

Тим досрочно выиграл группу, Циципас сразится за вторую путевку в полуфинал с Надалем

  • 18.11.2020 00:08
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Итоговый турнир ATP. Рублев проиграл второй матч, потеряв шансы на плей-офф
© ATP. Стефанос Циципас

17 ноября в Лондоне продолжился мужской Итоговый турнир (ATP Finals). 
     
Во втором матче второго тура группы Лондон-2020 Стефанос Циципас (6-й номер посева) переиграл Андрея Рублева (7).
 
Итоговый турнир ATP. Раунд-робин 2
Стефанос Циципас (Греция) – Андрей Рублев (Россия) – 6:1, 4:6, 7:6(6)
 
Это был седьмой матч между теннисистами, грек выиграл в четвертый раз.
 
В первом матче игрового дня Доминик Тим обыграл Рафаэля Надаля. А это означает, что россиянин потерял все шансы на выход в плей-офф, австриец досрочно выиграл группу, а грек и испанец в четверг разыграют вторую путевку в полуфинал.

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Источник — Sport.ua

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