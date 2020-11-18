Итоговый турнир ATP. Рублев проиграл второй матч, потеряв шансы на плей-офф

17 ноября в Лондоне продолжился мужской Итоговый турнир (ATP Finals).



Во втором матче второго тура группы Лондон-2020 Стефанос Циципас (6-й номер посева) переиграл Андрея Рублева (7).



Итоговый турнир ATP. Раунд-робин 2

Стефанос Циципас (Греция) – Андрей Рублев (Россия) – 6:1, 4:6, 7:6(6)



Это был седьмой матч между теннисистами, грек выиграл в четвертый раз.



В первом матче игрового дня Доминик Тим обыграл Рафаэля Надаля. А это означает, что россиянин потерял все шансы на выход в плей-офф, австриец досрочно выиграл группу, а грек и испанец в четверг разыграют вторую путевку в полуфинал.

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