Итоговый турнир ATP. Рублев проиграл второй матч, потеряв шансы на плей-офф

17 ноября в Лондоне продолжился мужской Итоговый турнир (ATP Finals).
Во втором матче второго тура группы Лондон-2020 Стефанос Циципас (6-й номер посева) переиграл Андрея Рублева (7).
Итоговый турнир ATP. Раунд-робин 2
Стефанос Циципас (Греция) – Андрей Рублев (Россия) – 6:1, 4:6, 7:6(6)
Это был седьмой матч между теннисистами, грек выиграл в четвертый раз.
В первом матче игрового дня Доминик Тим обыграл Рафаэля Надаля. А это означает, что россиянин потерял все шансы на выход в плей-офф, австриец досрочно выиграл группу, а грек и испанец в четверг разыграют вторую путевку в полуфинал.
Источник — Sport.ua
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