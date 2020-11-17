Стефанос Циципас – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 ноября в Лондоне продолжится мужской Итоговый турнир ATP (ATP Finals).



В борьбу вновь вступит группа Лондон-2020. Вторыми на корт выйдут Стефанос Циципас (6-й номер посева) и Андрей Рублев (7), которые проиграли стартовые матчи.



Встреча начнется в 22:00 по Киеву.



Ранее теннисисты встречались 6 раз, счет равный.



Также в этой группе находятся Рафаэль Надаль (2) и Доминик Тим (3).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ