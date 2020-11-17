Стефанос Циципас – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда Финала ATP

  • 17.11.2020 11:35
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Стефанос Циципас – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ATP. Стефанос Циципас и Андрей Рублев

17 ноября в Лондоне продолжится мужской Итоговый турнир ATP (ATP Finals). 
 
В борьбу вновь вступит группа Лондон-2020. Вторыми на корт выйдут Стефанос Циципас (6-й номер посева) и Андрей Рублев (7), которые проиграли стартовые матчи.
 
Встреча начнется в 22:00 по Киеву.
 
Ранее теннисисты встречались 6 раз, счет равный.
 
Также в этой группе находятся Рафаэль Надаль (2) и Доминик Тим (3).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

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