Стефанос Циципас – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 ноября в Лондоне продолжится мужской Итоговый турнир ATP (ATP Finals).
В борьбу вновь вступит группа Лондон-2020. Вторыми на корт выйдут Стефанос Циципас (6-й номер посева) и Андрей Рублев (7), которые проиграли стартовые матчи.
Встреча начнется в 22:00 по Киеву.
Ранее теннисисты встречались 6 раз, счет равный.
Также в этой группе находятся Рафаэль Надаль (2) и Доминик Тим (3).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
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Источник — Sport.ua
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