Рафаэль Надаль – Доминик Тим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 ноября в Лондоне продолжится мужской Итоговый турнир ATP (ATP Finals).



В борьбу вновь вступит группа Лондон-2020. Первыми на корт выйдут Рафаэль Надаль (2) и Доминик Тим (3), которые выиграли стартовые матчи.



Встреча начнется в 16:00 по Киеву.



Ранее теннисисты встречались 14 раз, испанец выиграл 9 матчей.



Также в этой группе находятся Стефанос Циципас (6) и Андрей Рублев (7). Их матч состоится в рамках вечерней сессии.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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