ФОТО. Это близко каждому из нас. Свитолина рассказала о несбыточной мечте

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, о чем мечтает после завершения сезона.
«Мечтаю о путешествиях. Ну а если честно, то я мечтаю об избавлении от залежавшихся жирков без походов в тренажёрный зал», – написала Элина в инстаграме.
ФОТО. Свитолина восхищена горным путешествием
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Источник — Instagram
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