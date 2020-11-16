ФОТО. Это близко каждому из нас. Свитолина рассказала о несбыточной мечте

Желания звездной теннисистки ничем не отличаются от желаний ее фанатов

  • 16.11.2020 19:27
  • 1136 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Это близко каждому из нас. Свитолина рассказала о несбыточной мечте
© Инстаграм Элины Свитолиной

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, о чем мечтает после завершения сезона. 

«Мечтаю о путешествиях. Ну а если честно, то я мечтаю об избавлении от залежавшихся жирков без походов в тренажёрный зал», – написала Элина в инстаграме.

ФОТО. Свитолина восхищена горным путешествием

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Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 16.11.2020 20:07
    0
    а когда проигрывает в первом-втором круге-это разве не путешествие?
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    BekXan
      BekXan, 16.11.2020 19:32
    -3
    Дайте наконец то ей мозги.
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    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 16.11.2020 20:07
    0
    а когда проигрывает в первом-втором круге-это разве не путешествие?
    Ссылка
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