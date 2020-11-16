ФОТО. Это близко каждому из нас. Свитолина рассказала о несбыточной мечте

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, о чем мечтает после завершения сезона.

«Мечтаю о путешествиях. Ну а если честно, то я мечтаю об избавлении от залежавшихся жирков без походов в тренажёрный зал», – написала Элина в инстаграме.

ФОТО. Свитолина восхищена горным путешествием