ФОТО. Свитолина восхищена горным путешествием

26-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина отдыхает в горах перед новым сезоном.
«Горы никогда не перестают поражать меня захватывающими видами», — прокомментировала Элина свежее фото.
Свитолина завершила сезон на пятом месте в мировом рейтинге.
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Источник — Instagram
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