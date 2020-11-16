Новак Джокович – Диего Шварцман. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 ноября в Лондоне продолжится мужской Итоговый турнир (ATP Finals).
Во вторник в борьбу вступит группа Токио-1970. В первой встрече игрового дня сыграют Новак Джокович (1) и Диего Шварцман (8).
Матч начнется в 16:00 по Киеву.
Ранее теннисисты встречались пять раз, аргентинец проиграл все матчи.
Также в этой группе находятся Даниил Медведев (4) и Александр Зверев (5), матч которых будет сыгран в рамках вечерней сессии.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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