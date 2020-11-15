Доминик Тим – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 ноября в Лондоне стартует Итоговый турнир ATP (ATP Finals).
Борьба в одиночном разряде начнется матчами группы Лондон-2020. Первыми на корт выйдут Доминик Тим (3) и Стефанос Циципас (6).
Встреча начнется в 16:00 по Киеву.
Ранее теннисисты встречались 8 раз, австриец выиграл пять матчей.
Также в этого группе находится Рафаэль Надаль (2) и Андрей Рублев (7). Их матч состоится в рамках вечерней сессии.
Итоговый турнир ATP. Расписание и результаты матчей
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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