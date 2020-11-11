Ястремская и Костюк снялись с парного турнира WTA в Линце

Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Марта Костюк решили не выступать в парном турнире WTA в австрийском Линце.
На 11 ноября был запланирован поединок украинок против третьей сеяной пары Ирина Мария Бара (Румыния) / Сара Соррибес-Тормо (Испания). В результате соперницы без борьбы прошли в 1/4 финала.
Ранее в одиночном разряде Ястремская потерпела поражение от бельгийки Грет Миннен, а Костюк проиграла стартовый матч Вере Звонаревой из России.
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Источник — Sport.ua
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