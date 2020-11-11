Ястремская и Костюк снялись с парного турнира WTA в Линце

Обе украинки проиграли в первом раунде одиночного разряда

  • 11.11.2020 00:18
  • 144 просмотра
  • 1 комментарий
Ястремская и Костюк снялись с парного турнира WTA в Линце
© БТУ

Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Марта Костюк решили не выступать в парном турнире WTA в австрийском Линце.

На 11 ноября был запланирован поединок украинок против третьей сеяной пары Ирина Мария Бара (Румыния) / Сара Соррибес-Тормо (Испания). В результате соперницы без борьбы прошли в 1/4 финала.

Ранее в одиночном разряде Ястремская потерпела поражение от бельгийки Грет Миннен, а Костюк проиграла стартовый матч Вере Звонаревой из России.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    viktor112007
      viktor112007, 11.11.2020 00:37
    +1
    Воно й правильно. Не хочеш какать - не мучай жопу. Треба готуватися до наступного року і постаратися провести його в спортивному плані кращим, ніж цей. У Марти хоч трохи прогрес який є, а Даяна то взагалі гірше і гірше і гірше
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    viktor112007
    online
      viktor112007, 11.11.2020 00:37
    +1
    Воно й правильно. Не хочеш какать - не мучай жопу. Треба готуватися до наступного року і постаратися провести його в спортивному плані кращим, ніж цей. У Марти хоч трохи прогрес який є, а Даяна то взагалі гірше і гірше і гірше
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