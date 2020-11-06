В поединке группового этапа Лиги Европы лондонский «Арсенал» дома разгромил «Мольде» со счетом 4:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Арсенал» — «Мольде» — 4:1
Голы: Хеуген, 45, автогол, Синюан, 62, автогол, Пепе, 69, Уиллок, 88 — Эллингсен, 22
События матча
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Джо Уиллок (Арсенал).
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Николя Пепе (Арсенал).
|62'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Шерифф Синюан (Мольде).
|45'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Кристоффер Хеуген (Мольде).
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эллингсен (Мольде).
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Источник — Футбол 1/2/3
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