Арсенал
4 : 1
Мольде
05.11.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Лига Европы. Арсенал во втором тайме разбил Мольде

Команда Микеля Артеты одержала разгромную победу

  • 06.11.2020 00:03
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Лига Европы. Арсенал во втором тайме разбил Мольде
© twitter.com/Arsenal

В четверг, 5 ноября «Арсенал» в третьем туре Лиги Европы дома разгромил «Мольде» - 4:1. «Канониры» пропустили первыми, однако три гола во втором тайме позволили одержать разгромную победу.

«Арсенал» - «Мольде» - 4:1
Голы: 0:1 – 22 Эллингсен, 1:1 – 45, автогол Хеуген, 2:1 – 62, автогол Синьян, 3:1 – 69 Пепе, 4:1 – 88 Уиллок.

«Арсенал» – Лено, Колашинац, Давид Луиз, Мустафи, Мэйтленд-Найлз (Соареш, 63), Уиллок, Джака (Тирни, 80), Виллиан (Сака, 64), Себальос (Эль-Ненни, 80), Пепе, Нкетиа.

«Мольде» – Линде, Хеуген, Грегерсен (Синьян, 46), Бьорнбак, Уинго, Эурснес, Эйкрем (Брюнхильдсен, 74), Эллингсен (Мострем, 86), Хуссайн, Болли (Кнудтсон, 63), Омоиджуанфо (Джеймс, 74).

Предупреждения: Давид Луиз (58), Сака (77).

«Арсенал» идет со стопроцентным показателем – 9 очков в 3 матчах. «Мольде» остался вторым с 6 баллами в активе.

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Источник — Sport.ua

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