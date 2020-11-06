Днепр-1 – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 6-го ноября, состоится матч 9-го тура чемпионата Украины, в котором «Днепр-1» сыграет против «Колоса».

Поединок пройдет в Днепре на стадионе «Днепр-Арена», арбитр из Кропивницкого Виктор Копиевский даст стартовый свисток в 19:00.

«Днепр-1» – «Колос». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Плеер с трансляцией будет добавлен ближе к началу матча

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Колос».